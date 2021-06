Vaduz (ots) - Von Freitag, 18. Juni 2021 bis Samstag, 19. Juni 2021 findet der Fachkurs für Maschinisten für Motorspritzen und Tanklöschfahrzeugen statt.Der Kurs vermittelt eine umfassende Ausbildung an den Geräten, die für den Löschdienst und den Wassertransport eingesetzt werden. Dass dafür ein Bedürfnis vorhanden ist, zeigt die sehr grosse Anzahl von 33 Teilnehmern der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren.Kurskommandant Daniel Marxer stehen vier Klassenlehrer zur Seite um die Teilnehmer in theoretischen und praktischen Lektionen die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Pumpen zu zeigen.Die Arbeitsplätze dieses zweitägigen Kurses, der alle zwei Jahre stattfindet, sind beim FW-Depot Ruggell und in der näheren Umgebung.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzDaniel Marxer, KurskommandantT +423 791 72 92Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100872576