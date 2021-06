München/Haar (ots) - Ab sofort ist Actimel auch als Joghurt erhältlich. Mit der Extraportion Vitaminen unterstützt das löffelbare Actimel beispielsweise das Immunsystem und unseren Energiestoffwechsel.[1] Die vier Geschmacksrichtungen "Himbeere-Granatapfel", "Heidelbeere", "Mango-Guarana" und "Multifrucht" sind ab sofort für eine UVP von 1,99 Euro erhältlich.Die neuen Actimel Joghurts werden mit Milliarden L.Casei Joghurtkulturen fermentiert und enthalten wie die Actimel Joghurtdrinks die Vitamine B6 und D, welche zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen.Neu ist Actimel zum Löffeln und der funktionelle Zusatznutzen durch die Extraportion Vitamine: Die Sorte "Himbeere-Granatapfel" enthält zusätzliches Vitamin B5, welches den Energiestoffwechsel und damit unsere Vitalität unterstützt. Actimel Joghurt "Mango-Guarana" trägt mit Vitamin B12 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Die Sorte "Heidelbeere" enthält zusätzliches Vitamin E, ein bewährtes Antioxidant, das dabei hilft, die menschlichen Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Actimel Joghurt "Multifrucht" trägt mit Vitamin D und einer doppelten Menge an Vitamin B6 zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.Actimel Joghurt hat einen niedrigen Fettgehalt (< 1,8 Gramm pro 100 Gramm) und enthält maximal 9,2 Gramm Gesamtzucker pro 100 Gramm. Deshalb erhalten alle Produkte der Linie ein grünes "B" im staatlich geförderten Nutri-Score-Bewertungssystem und werden damit als Lebensmittel mit einer guten Nährwertqualität eingeordnet.Actimel Joghurt ist ab sofort in 4 x 115-Gramm-Bechern deutschlandweit im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel, zum Beispiel bei Kaufland, Edeka, Rewe, Globus, Bünting und real, erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 1,99 Euro.Das hochauflösende Bildmaterial ist unter folgendem Link verfügbar: Actimel Joghurt (https://danone-my.sharepoint.com/personal/linda_schumacher_danone_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flinda_schumacher_danone_com%2FDocuments%2FBILDMATERIAL%2FActimel%20Joghurt_2021&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYW5vbmUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbGluZGFfc2NodW1hY2hlci9Fa3hZVmVUeUVxdE5wSmtDd210SkNnMEJUQ1dYVEdqakJlM0VvWkR3WjF6LWZnP3J0aW1lPXlXVVlDRkVyMlVn)Nutri-ScoreNutri-Score ist ein für Verbraucher und Verbraucherinnen leicht verständliches System und wurde von unabhängigen Wissenschaftler*innen in Frankreich entwickelt. Mit dieser Kennzeichnung kann jede*r auf einen Blick die Nährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinander vergleichen. Nutri-Score hat in zahlreichen Studien gezeigt, dass es das Einkaufsverhalten der Verbraucher*innen positiv beeinflusst[2]. Im September 2019 gab Bundesministerin Julia Klöckner bekannt, Nutri-Score als freiwillige Kennzeichnung in Deutschland einzuführen. Seit Ende 2020 ist Nutri-Score auf allen Danone Produkten des Milchfrischesortiments sowie den pflanzlichen Alternativen zu finden.DanoneDie Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in der Molkerei Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind Actimel, Activia, Activia 100% Pflanzlich, Dany, Dany Pflanzlich und FruchtZwerge.---------------[1] Vitamine B6 und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. / Pantothensäure trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.[2] z. B. Egnell, M., Talati, Z., Hercberg, S., Pettigrew, S., & Julia, C. (2018). Objective Understanding of Front-of-Package Nutrition Labels: An International Comparative Experimental Study across 12 Countries. Nutrients, 10(10), p. 1542. MDPI AG.z. B. Santé Publique France (2018). 91 % des Français sont favorables à ce que le logo Nutri-Score soit présent sur les emballages des produits alimentaires.Pressekontakt:Linda Schumacher, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 89 62733 419, linda.schumacher@danone.comFranziska Weber, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 175 3616 219, franziska.weber@danone.comDie aktuellen Presseinformationen finden Sie auch in unserem Newsroom: www.danone.de/media/pressemeldungen.htmlOriginal-Content von: Danone GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8843/4941390