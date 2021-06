DJ MÄRKTE USA/Börsen tasten sich weiter nach oben - Warten auf Fed

NEW YORK (Dow Jones)--Nachlassende Inflationsängste dürften den US-Börsen zum Start in die neue Woche etwas Rückenwind geben. Nachdem der S&P-500 am Freitag auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erreicht hat, zeichnen sich am Montag weitere kleine Gewinne ab. Vor der anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank dürften sich die Anleger jedoch nicht zu weit vorwagen.

Die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten für viele Industrieländer und die fortgesetzte Unterstützung der Notenbanken haben die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigten wird, wenn sie am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgibt. Zwar sind die Zinsen an den Anleihemärkten deutlich zurückgekommen, obwohl die Verbraucherpreise in den USA deutlich gestiegen sind, wie in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten zeigten. Auch am Montag verharrt die Zehnjahresrendite noch klar unter der Marke von 1,50 Prozent. Gleichwohl bleibt ein Rest Unsicherheit, ob die Fed nicht vielleicht doch ihre Ansichten zu Inflation und Arbeitsmarkt ändert und die Zügel früher als erwartet anzieht. Bislang beteuern die Währungshüter unermüdlich, dass es sich bei dem jüngsten Preisauftrieb um eine vorübergehende Erscheinung handele.

Ölpreise auf Mehrjahreshochs - Branchenaktien dürften profitieren

Im Blick steht daneben der Ölpreis, der auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren notiert. Händler verweisen auf das Fehlen schlechter Nachrichten und die wieder anziehende Nachfrage. Davon dürften die Aktien der Ölbranche profitieren. Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten springen Novavax vorbörslich um 9,4 Prozent nach oben. Der Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hat in Tests einen Wirkungsgrad von 90 Prozent gezeigt.

Am Devisenmarkt verteidigt der Dollar den Großteil seiner Gewinne vom Freitag. Der Dollar-Index tendiert kaum verändert. Dagegen zeigt sich Bitcoin im Vergleich zum Freitag deutlich erholt. Die Kryptowährung profitiert von einem Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk vom Wochenende. Demnach wird Tesla Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn beim Schürfen mehr "saubere" Energie zum Einsatz komme.

Kräftig unter Druck steht derweil der Goldpreis. Beobachter vermuten, dass der stärkere Dollar das Interesse an dem Edelmetall dämpft.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,4 0,14 3,2 5 Jahre 0,75 0,6 0,74 38,8 7 Jahre 1,15 1,2 1,14 50,5 10 Jahre 1,46 1,2 1,45 54,5 30 Jahre 2,15 1,2 2,14 50,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2112 +0,04% 1,2107 1,2103 -0,8% EUR/JPY 132,94 +0,14% 132,78 132,91 +5,4% EUR/CHF 1,0887 +0,05% 1,0876 1,0890 +0,7% EUR/GBP 0,8588 +0,10% 0,8578 0,8577 -3,8% USD/JPY 109,76 +0,11% 109,73 109,81 +6,3% GBP/USD 1,4102 -0,07% 1,4115 1,4113 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4121 +0,26% 6,4039 6,3985 -1,4% Bitcoin BTC/USD 39.131,32 +0,55% 39.236,50 37.026,25 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,48 70,91 +0,8% 0,57 +47,3% Brent/ICE 73,17 72,69 +0,7% 0,48 +42,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,27 1.877,58 -1,4% -26,32 -2,5% Silber (Spot) 27,62 27,94 -1,2% -0,33 +4,7% Platin (Spot) 1.151,50 1.152,50 -0,1% -1,00 +7,6% Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,5% -0,02 +28,0% ===

