"Google Workspace für alle" lautet der Sammelbegriff für eine Reihe von Updates, die nicht mehr nur Kunden aus Unternehmen oder Bildung zur Verfügung stehen - sondern jedem, der einen Google-Account hat. Ab heute können alle Google-Nutzerinnen und -Nutzer Google Workspace nutzen. Das funktioniert etwas anders als bei dedizierten Kunden, die Workspace in der Regel auf einer eigenen Domain laufen lassen. So nutzt ihr Workspace-Features in eurem Gmail Wenn ihr Google Workspace in eurem Account nutzen wollt, müsst ihr Google Chat einschalten. Das geht so: Öffnet Gmail auf dem Computer. Klickt ...

