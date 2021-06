Vancouver, British Columbia, 14. Juni 2021 - MANTARO SILVER CORP. (TSXV: MSLV) (das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass die Aktien des Unternehmens zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") angenommen wurden, und der Handel am 10. Juni 2021 unter dem Symbol "9TZ" begann.

Die Stammaktien des Unternehmens sind jetzt an der TSX Venture Exchange und der FWB notiert. Die FWB ist eine der weltweit führenden Wertpapierbörsen im Hinblick auf Umsatz, Profitabilität und Marktkapitalisierung und ist die größte Wertpapierbörse in Deutschland.

Das Unternehmen beantragt außerdem die Notierung zum Handel seiner Stammaktien im "OTCQB Venture Market", einer von der OTC Markets Group in New York betriebenen Handelsplattform in den USA. Die Zulassung der Aktien des Unternehmens zum Handel an der OTCQB hängt davon ab, dass das Formular 211 von der FINRA genehmigt wird, die OTCQB-Zulassungsstandards erfüllt werden und die OTCQB Markets Group ihre Zustimmung erteilt. Das Unternehmen wird weitere Informationen bekanntgeben, sobald der Handel der Stammaktien an der OTCQB beginnt.

The OTCQB-Markt ist der führende Handelsmarkt für junge und sich wachsende Unternehmen, die US-Anlegern erstklassigen Handels- und Informationserlebnis bieten wollen. Anleger finden Level 2-Angebote und Marktinformationen zu OTCQB-notierten Unternehmen in Echtzeit auf der OTC Markets-Website.

Mantaro glaubt, dass der Handel an der OTCQB seine Sichtbarkeit in den US-amerikanischen Kapitalmärkten erhöhen wird.

Über Mantaro Silver Corp.

Mantaro Silver Corp. ist ein Unternehmen in British Columbia, das eine hundertprozentige Beteiligung an seinem Vorzeige-Silberprojekt Santas Gloria sowie eine hundertprozentige Beteiligung an den Liegenschaften San Jose, La Purisima, Cerro Luque und Huaranay hält.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Leo Karabelas

Telefon: (647) 689-6041

E-Mail: info@mantarosilver.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsdauer des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Vorschriften. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Soweit nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt der Emittent keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58965Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58965&tr=1



