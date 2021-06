Berlin (ots) - Die ALBA Group gratuliert dem Basketballteam von ALBA BERLIN zur erfolgreichen Titelverteidigung und zum insgesamt zehnten Meistertitel. Die Albatrosse hatten sich am Sonntag den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-five-Serie gegen Bayern München mit 86:79 gesichert. Wie im Vorjahr haben sie den Triumph über den Dauerrivalen in gegnerischer Halle perfekt gemacht und sich ganz gentlemanlike über die gesamte Spielzeit als Team mit den wenigsten Fouls präsentiert. Die ALBA Group, einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit, ist seit 1991 Namenssponsor des Serienmeisters, der in diesem Jahr nur knapp das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg verpasste."Zehn Meistertitel und 30 Jahre Partnerschaft - diese beiden runden Zahlen zeigen, wie erfolgreich und einzigartig unsere Zusammenarbeit ist", sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group und Vereinspräsident von ALBA BERLIN. "Im Basketball - von unserem Jugendprogramm bis zu den Profis - wie im Unternehmen verbinden wir die Erfolgsfaktoren: Einsatz, Teamgeist, Fairness und Begeisterung. Das hat uns jeweils an die Spitze geführt. Mich begeistert, wie Coach Aito die jungen Talente in die Mannschaft einbaut, jeden Spieler zu Höchstleistungen entwickelt und dabei schon jeweils das nächste Spiel im Blick hat."Auch in diesem Jahr kommt wieder eine Reihe von Meisterspielern aus der eigenen Jugendarbeit von ALBA BERLIN. Das Recyclingunternehmen unterstützt seit 1991 den Club, der als größter deutscher Basketballverein das größte Jugendsportprogramm im deutschen Basketball aufgebaut hat. In Berlin und seinem Umland bringen über 100 Trainer rund 10 000 Kindern und Jugendlichen den rasanten Sport bei.Über die ALBA Group:Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2019 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von 2,0 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund 8.800 Mitarbeiter*innen. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2019 mehr als 4,2 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 32,3 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de (http://www.recyclingnews.info/).Pressekontakt:Medienkontakt:Henning KrumreyLeiter Unternehmenskommunikation & PolitikTel.: +49 30 35182-5050 oder +49 151 14659008Henning.Krumrey@albagroup.deSusanne JagenburgPressesprecherin ALBA GroupTel.: +49 30 35182-5080 oder +49 170 7977003Susanne.Jagenburg@albagroup.deOriginal-Content von: ALBA Group plc & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53085/4941453