Nach schwierigen Monaten mit teils beträchtlichen Kursverlusten zählen die Green-Tech-Aktien am Montag auf breiter Front zu den Top-Gewinnern. Siemens Energy führt den DAX an, Encavis und Nordex zählen zu den Top-Gewinnern im MDAX und auch Nebenwerte wie Energiekontor legen rund fünf Prozent zu.Zwei Gründe sind verantwortlich für die sektorübergreifende Stärke der Aktien. So haben die führenden Industriestaaten am Wochenende auf dem G7-Gipfel eine neue Einigkeit bei den Klimazielen demonstriert. ...

