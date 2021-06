Der Goldpreis verliert deutlich seit Freitag, von 1.900 Dollar auf aktuell 1.851 Dollar. Da mag man sich fragen: Was ist hier los? Die Anleiherenditen in den USA sind in den letzten Tagen eher gefallen, und die Inflation in den USA liegt laut jüngsten Daten vom letzten Donnerstag bei satten 5,0 Prozent! Das sind doch eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...