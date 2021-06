In den USA haben sich zuletzt Unternehmen aus dem Bereich Software as a Service als besonders erfolgreich erwiesen. Die Geschäftsmodelle erreichen hohe Bewertungen, die Wachstumsraten sind ambitioniert. Prominente Beispiele sind etwa SERVICE NOW oder ADOBE. Wir werfen heute ein Blick auf das Geschäftsmodell und stellen ein deutsches Unternehmen aus dem Nebenwertesegment vor, dass die Bewertungsexpansion noch vor sich haben dürfte. Lesen Sie in unserer Analyse die Details.

