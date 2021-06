DJ Nordex rechnet mit Auftrag für 1-GW-Windpark in Australien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Auftrag in Australien. Man stehe unmittelbar vor einer grundsätzlichen Einigung über die Lieferung und Installation von bis zu 180 Windkraftanlagen des Typs Nordex N163/5.X der Delta4000-Baureihe für das Windentwicklungsgebiet MacIntyre der spanischen Acciona Energia im australischen Bundesstaat Queensland, teilte das im TecDax und MDAX gelistete Unternehmen mit. Die Gesamtleistung, die 2024 in Betrieb gehen soll, liege bei etwa 1.026 Megawatt. Nordex erwartet einen Vertragsabschluss in den nächsten Wochen.

June 14, 2021

