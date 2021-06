Der Dow Jones Industrial sinkt am Montag im frühen Handel um 0,43 Prozent auf 34 330,10 Punkte.New York - Die US-Aktienmärkte sind mit moderaten Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 0,43 Prozent auf 34 330,10 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,22 Prozent auf 4237,95 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 14 003,81 Punkte nach oben. Am Markt hiess es...

