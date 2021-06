Selina Tyler wird verantwortlich sein, das Wachstum von LOIMs UK Wholesale-Geschäft voranzutreiben und das Vertriebsangebot des Unternehmens für Intermediäre wie Privatbanken, Finanzberater und Vermögensverwalter zu stärken.Genf - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) hat Selina Tyler zum Head of UK Wholesale ernannt. Dies ist Teil des strategischen Wachstumsplans des Unternehmens, um die Präsenz und das Produktangebot auf dem britischen Markt zu stärken. LOIM hat sein Team in Grossbritannien in diesem Jahr mit fünf zusätzlichen Mitarbeitern, darunter Selina Tyler...

