Hisense feiert als offizieller Sponsor der UEFA EURO 2020 den offiziellen Auftakt der EURO 2020 in Italien. Mit Fußball als eines der Top-Ereignisse in Europa besteht für Hisense die Chance, eine emotionale Bindung zu europäischen Verbrauchern aufzubauen. Seitdem Hisense bereits 2016 offizieller Sponsor der UEFA EURO war, hat das Unternehmen durch die Unterstützung von Sportereignissen und Technologieinnovationen viel Anerkennung und Lob von europäischen Verbrauchern erhalten und die Markenbekanntheit um 6% gesteigert. Im Jahr 2021 wuchs der Umsatz von Hisense auf dem europäischen Markt um 113 im Vergleich zum Vorjahr bei einem Wachstum von mehr als 355 bzw. 185 in Schlüsselmärkten wie Polen und Frankreich. Hisense setzt auf die Entwicklung und Produktion von Spitzentechnologie und möchte mit einer Lokalisierungsstrategie die Bedürfnisse und das Produkterlebnis von Verbrauchern in verschiedenen Märkten gewährleisten.

Lokalisierungsmanagement

Hisense hat Niederlassungen und Büros in Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich und anderen europäischen Ländern gegründet und baut den lokalen Vertrieb durch Kooperationen mit Amazon, Euronics, ElectonicPartner, örtlichen Händlern und weiteren Akteuren aktiv aus.

Überdies hat Hisense die Investitionen in Europa zur Verbesserung der Markenbekanntheit und Beschleunigung des Lokalisierungsprozesses erhöht. Von Januar bis Mai 2021 stiegen die Verkäufe der Fernsehgeräte ULED U7 und ULED U8 in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Russland um 181 im Vergleich zum Vorjahr und der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 258 %. Um die Anforderungen des lokalen Marktes zu erfüllen und die Herstellung der Produkte zu beschleunigen, plant Hisense im Rahmen einer Vereinbarung mit der slowenischen Regierung, 2,5 Millionen Fernsehgeräte im Jahr 2021 für den europäischen Markt zu produzieren.

Produktanpassung an lokale Gegebenheiten

Mit der Herstellung maßgeschneiderter Produkte entsprechend unterschiedlicher Marktanforderungen setzt Hisense den Fokus auf technische Innovation und stellt den Verbraucher in den Mittelpunkt. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in Großbritannien erhöhte Hisense beispielsweise eigens für den britischen Markt die reguläre Schleuderdrehzahl eines Waschtrockners von 1.200 auf 1.400, damit die Wäsche schneller trocknet.

Neben der Beachtung von Verbrauchergewohnheiten optimiert Hisense seine Produkte überdies eigens für lokale Märkte und Umweltveränderungen. Marktforschungsergebnissen zufolge verlangen die europäischen Verbraucher einen größeren Kühlschrank für die Lagerung von Lebensmitteln infolge der mit der Covid-19-Pandemie einhergehenden Lockdowns. Hisense hat mit der Linie SkyLine einen Kühlschrank von zwei Metern mit größer dimensionierten Höhen- und Volumenmaßen auf den Markt gebracht und erfüllt damit erfolgreich die Nachfrage der europäischen Verbraucher.

Lokale Anwerbung von Mitarbeitern

Mit dem Aufbau lokaler Teams für Aufgaben wie Vertrieb, Produktion, Logistik und Kundenbetreuung setzt Hisense auf lokale Führung für Projektmanagement und Arbeitsgenehmigung. Hisense glaubt an eine bessere Marktintegration durch lokales Management und die Kenntnisse der lokal ansässigen Mitarbeiter.

Die Mitarbeiterzahl der europäischen Fernsehfabrik von Hisense wurde seit der Eröffnung verdoppelt. Um die lokal angepassten Betriebsabläufe zu stärken, setzt die Fabrik die Einstellung lokaler Mitarbeiter fort. "Mit der Schaffung von 700 neuen Arbeitsplätzen leistet die Fernsehfabrik von Hisense einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Region", sagte Minister Zdravko Pocivalšek.

Mit Blick auf die Zukunft wird Hisense weiterhin abgestimmt auf den europäischen Markt eng mit lokalen Abteilungen und Partnern zusammenarbeiten, um europäischen Verbrauchern hochwertige Technologieprodukte und Dienstleistungen anzubieten.

