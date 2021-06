NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Februar 2009 hätten General Electric und der Technologiekonzern Safran ihre Partnerschaft, die im Gemeinschaftsunternehmen CFM ihren Ausdruck finde, bis 2040 verlängert, erinnerte Analyst Sandy Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun sei die CFM-Partnerschaft bis 2050 verlängert worden und zudem das Programm CFM Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) aufgelegt worden. Neu sei dabei vor allem, dass Rise beinhalte, eine offene Getriebefan-Architektur zu entwickeln./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 10:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 10:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

SAFRAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de