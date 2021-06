Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag an den seit Monatsanfang bestehenden Aufwärtstrend angeknüpft und fester geschlossen. Im frühen Verlauf näherte sich der Leitindex SMI dabei erstmals der Marke von 11'900 Punkten an, bevor die Gewinne dann wieder etwas abbröckelten. Dennoch hat das Barometer seit Monatsbeginn ...

