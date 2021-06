Tagesausblick für 15.06.: DAX mit neuem Allzeithoch. Öl im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Dank guter Vorgaben aus Asien starteten die hiesigen Aktienmärkte mehrheitlich stark in die neue Woche. Der DAX markierte gar ein neues Allzeithoch. Bereits am Vormittag begannen die Gewinne jedoch wieder zu bröckeln und zum Handelsschluss blieb kaum noch ein Gewinn übrig. Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidungen halten sich viele Investoren bedeckt. Zudem steht noch ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und EU-Vetretern an. Darin geht es unter anderem, um die mögliche Senkung von Strafzöllen.

An den Anleihemärkten blieb es derweil ruhig. Die Renditen europäischer und US-amerikanischer Staatspapiere zogen zwar marginal an. Die Fed-Sitzung wirft jedoch auch hier ihre Schatten voraus und sorgt entsprechend für Zurückhaltung. Bei Gold wurde der anfängliche Rücksetzer von Bullen rasch zum Einstieg genutzt. Allerdings fehlt ihnen weiterhin die Kraft, die Bären wirklich in die Defensive zu drängen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Silber. Anders verhält es sich am Ölmarkt. Dort haben die Bullen das Zepter fest in Griff. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schob sich über die Marke von 73 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

K+S profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nordex bekam deutlichen Aufwind. Der Windanlagenbauer erklärte, dass er mit einem 1-GW-Windparkauftrag aus Australien rechnet. Der G7-Gipfel ließ Unternehmen aus dem Erneuerbare Energie-Sektor wie Siemens Energy und SMA Solar ohnehin wieder ins Rampenlicht rücken. E.On und RWE konnten ihre jüngste Talfahrt zunächst beenden und deuteten heute eine Gegenbewegung an. Die 10-Tage-Durchschnittslinie konnten beide Titel bereits überwinden. Fraport meldete für Mai steigende Passagierzahlen und knackte die Millionenmarke.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive German Mergers & Acquisitions Index, der von der starken Performancen von Evotec, SMA Solar und Zooplus profitierte. Zudem wurde der Stoxx Oil & Gas Index vom Ölpreis beflügelt.

Morgen laden unter anderem Bechtle, Evotec und Teamviewer zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Mai

Frankreich - Verbraucherpreise

USA - Beginn der 2-tägigen Fed-Sitzung

USA - Empire State Index, Juni

USA - Einzelhandelsumsatz, Mai

USA - Industrieproduktion, Mai

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.720/16.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.050/15.300/15.540 Punkte

Zum Wochenschluss legte der DAX einen starken Sprint auf das Parkett und schielte erneut über die Marke von 15.700 Punkte. Damit bestätigte der Index den Aufwärtstrend. Bei einem erneuten Anstieg über 15.700 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 16.140 Punkte. Bei Rücksetzern unter 15.400 Punkten droht hingegen eine Konsolidierung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2021- 14.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2014- 14.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 4,22 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 5,79 11.000 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.06.2021; 17:40 Uhr

