DJ Scholz wirft der Union Blockade in der Energiepolitik vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat der Union Blockade in der Energiepolitik vorgeworfen. "Wenn die CDU die nächste Regierung führt, dann wird das Deutschland Wohlstand kosten", sagte er in der ARD-Sendung Farbe bekennen. "Nur mit der SPD gibt es eine CO2-freie Industrie 2045."

Dazu brauche man auch eine Politik, die sich traue, sich mit anderen anzulegen: Man dürfe nicht nur für Stromleitungen sein, sondern man müsse auch den Bagger nehmen, um diese zu verlegen. So habe die Union in den vergangenen Wochen "mehrfach abgelehnt", was zum Ausbau der erneuerbaren Energien und den Ausbau der Stromnetze nötig sei. "Das kostet uns Wohlstand und Arbeitsplätze", so Scholz, der auch Bundesfinanzminister ist.

Die Grünen hätten dort, wo sie in Regierungsverantwortung waren, "nicht gezeigt, dass sie außer für Windkraftwerke zu sein, auch noch welche genehmigt kriegen". Scholz warb für einen "moderaten Anstieg" der Benzinpreise, damit sich die Bevölkerung darauf einstellen könne. Der Vorschlag, diesen durch eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale auszugleichen, fand bei ihm Zustimmung. Normale Bürger hätten nicht die Möglichkeit, sich "jede Woche ein neues Auto zu kaufen".

In der Regierung wird aktuell das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 beraten, mit dem Deutschland seine strengen Klimaschutzziele einhalten will.

June 14, 2021 12:19 ET (16:19 GMT)

