GRENKE: Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky verlässt das Unternehmen, Michael Bücker übernimmt zum 1. August 2021 Baden-Baden, den 14. Juni 2021: Die GRENKE AG gibt bekannt, dass die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, nach acht Jahren im Vorstand der GRENKE AG, davon drei Jahre als Vorstandsvorsitzende, das Unternehmen zum 30. Juni 2021 zu verlassen. Der Aufsichtsrat und Frau Leminsky haben sich heute darauf verständigt, dass Frau Leminsky als Vorsitzende des Vorstands und als dessen Mitglied zu diesem Datum ausscheiden wird. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der bestehende Dienstvertrag aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. August 2021 Michael Bücker zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Während der Übergangsphase greifen die Vertretungsregelungen innerhalb des Vorstandes. Michael Bücker, Jahrgang 1962, zeichnete zuletzt als Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank verantwortlich für das Ressort Corporates & Markets. Davor war der Diplom-Kaufmann Vorstandssprecher der Commerz Real AG. Weitere berufliche Stationen waren die Commerzbank AG in verschiedenen Funktionen, die Deutsche Immobilien Leasing GmbH in Frankfurt sowie die Commerz- und Industrie-Leasing GmbH in Hamburg. Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG

Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet

