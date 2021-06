Edelmetalle und Minenunternehmen sind nach wie vor zu günstig angesichts der Geldschwemme und der steigenden Inflation. Man sollte sie im Portfolio haben!

Edelmetallinvestoren befinden sich weiterhin in der Pole Position, die Edelmetalle sind bisher von allen Anlageklassen mit am besten durch die Covid-19-Krise, gekommen. Es klingt wie ein Klischee, doch Gold ist wieder als "Sicherer Hafen" gefragt, wie massive Zuflüsse in ETFs und ausverkaufte Bullionhändler eindrucksvoll beweisen.

Der Goldpreis konnte im August 2020 ein neues Allzeithoch von über 2.060 US$ verbuchen, was vor allem aus (drohenden) fiskalischen und geopolitischen Verwerfungen und damit verbunden einem gewissen Sicherheitsbestreben resultierte. In den allermeisten Währungen notierte Gold 2020 auf absoluten Allzeithochs, was sich angesichts ausufernder Gelddruckorgien von Notenbanken weltweit, weiter fortsetzen wird. 2021 kommt die Angst vor einer sich im Ansatz bereits abzeichnenden, ausufernden Inflation hinzu, die wieder mehr Menschen in Gold, als das seit Jahrtausenden als Wertaufbewahrungsmittel Nummer 1 geltende Metall, treibt und den Preis entsprechend wieder nach oben treiben dürfte.

Auch Palladium, das in den vergangenen Monaten vor allem aus spekulativen Gründen auf neue Rekordhöhen von über 2.800 US$ je Unze getrieben wurde, musste nur einen kurzen Absacker hinnehmen und scheint seine Rekordjagd fortzusetzen. Hier spielt vor allem die Nachfrage aus dem Automobilsektor (Einsatz in Benzin-Katalysatoren) eine große Rolle. Aber auch die stetig sinkende Förderung, wie das bestehende Angebotsdefizit zuletzt eindrucksvoll bestätigte.

Konträr dazu war bis vor wenigen Monaten die Lage bei Platin. Die zunehmende Diskreditierung des Dieselmotors als "Dreckschleuder" führte zu einem Nachfragerückgang beim Platin, welches in Diesel-Katalysatoren eingesetzt wird. Seit dem dritten Quartal 2020 deutet sich hier allerdings eine Renaissance an. Der größte Nachfragetreiber wird dabei in den kommenden Jahren die Substitution des mittlerweile mehr als doppelt so teuren Palladiums durch Platin sein. Das bereits seit 2019 bestehende Angebotsdefizit weitete sich 2020 sogar noch einmal aus und dürfte zu einem weiteren spekulativen Anstieg des Platinpreises führen.

Dieser Report liefert zahlreiche Informationen über den Edelmetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Edelmetallpreise eignen, vervollständigt den Report.

