DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Juni

=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen April *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -15.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) 09:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 10:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zum Verfassungsschutzbericht 2020, Berlin 10:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Videokonferenz der Chefvolkswirte der Sparkassen- Finanzgruppe zum Thema: "Geldpolitik nach Corona" 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Konversation auf der virtuellen Konferenz der AFME OMFIF European Financial Integration 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (virtuell) bei der Einweihung der ersten Quantencomputing-Forschungsplattform in Europa 14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: 22,9 zuvor: 24,3 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 15:00 DE/SAP SE, Analysten- und Investorenkonferenz anlässlich Kundenveranstaltung Sapphire Now *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,1% zuvor: 74,6% *** 15:50 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Internationaler Bargeld- Konferenz der Deutschen Bundesbank *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 18:00 HU/Fußball-EM 2021, Ungarn-Portugal, Budapest 21:00 DE/Fußball-EM 2021, Frankreich-Deutschland, München *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Gipfeltreffen EU-USA, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

June 15, 2021 00:04 ET (04:04 GMT)

