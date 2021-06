FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,53 Prozent auf 15 756 Punkten. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15 803 Zählern.

Mit Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen und Industrieproduktion kommen am Dienstagnachmittag beachtenswerte Konjunkturdaten aus den USA. Zudem stehen am Vormittag Verbraucherpreise der Eurozone im Blick. Zentrales Ereignis bleiben die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch./ajx/jha/