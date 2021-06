Wird es neue DAX-Hochs auch am Dienstag geben? Darauf zielt die Vorbörse zumindest ab. Folgende Ideen skizziere ich im Chartbild. Ein starker Wochenstart mit anschliessender Landung zeigte sich DAX gestern. Kommt es zu einem Neustart oder ist die Power raus? Wochenstart zeugte von Euphorie Mit dem Schlusskurs nah am Allzeithoch konnte der DAX in der Vorwoche bereits zeigen, dass der Druck eher auf ...

