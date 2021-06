Schwerpunkt-Sitzung am 15. Juni unterstreicht, wie Anti-Piraterie und Digital Rights Management (DRM) als Wachstumsförderer für Streaming-Dienste fungieren

Pflichtmitteilung:

Verimatrix, (Paris:VMX), Marktführer bei der Bereitstellung eines menschenzentrierten Sicherheitsansatzes für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass der Chief Operating Officer von Verimatrix Asaf Ashkenazi die Schwerpunkt-Sitzung im Rahmen der virtuellen StreamTV Show abhalten wird. Das Event ist kostenlos und die Anmeldung kann hier erfolgen.

Die Sitzung von Asaf Ashkenazi wird planmäßig am Dienstag, den 15. Juni um 16.00 Uhr Eastern Time unter dem Titel "Security That Enables Amazing" stattfinden. Die Teilnehmer sollen hier über die neuesten Bedrohungen bei Streaming-Diensten informiert werden und auch spezifische Ansätze kennen lernen, um diese Bedrohungen zu bekämpfen, wobei gleichzeitig neue Veranstaltungsarten ermöglicht und neue Produkte kreiert werden. Im Rahmen der Schwerpunkt-Sitzung wird erläutert, wie das Piraterie-Geschäftsmodell entscheidend gestört und derartige Bestrebungen von Anfang an unterbunden werden können.

"Während der Videokonsum weiter zunahm, konnten sich Piraterie und andere Bedrohungen ebenfalls ausbreiten deshalb ist es heutzutage umso bedeutungsvoller geworden, diese Gefährdungen bei Streaming-Diensten mit denselben Waffen zu bekämpfen", so Asaf Ashkenazi. "Es erfüllt uns mit Stolz, als Diamond Sponsor der diesjährigen StreamTV Show fungieren zu können, und wir sind nun hocherfreut, auf diesem renommierten Online-Event die Möglichkeiten erörtern zu können, die sich ergeben, wenn geeignete Anti-Piraterie- und DRM-Methoden zum Einsatz gelangen. Verimatrix ist bestrebt, Unternehmen zu unterstützen, Erfahrungen sicher und in dem Tempo zu ermöglichen, wie es von den heutigen Kunden gewünscht wird. Dabei erfüllt das Unternehmen die Anforderungen der nächsten Generation und unterstützt Unternehmen, neue Märkte gefahrlos zu erschließen."

Die StreamTV Show findet vom 15. bis 17. Juni statt. Von Questex produziert und verwaltet, ist sie weithin als das größte Streaming-Video-Event der Branche bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.streamtvshow.com. Die StreamTV Show wird durch die offizielle Publikation des Events, Fierce Video, das tägliche Streaming TV Publikationsorgan der Branche, gefördert

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris VMX) ist ein Marktführer bei der Bereitstellung eines menschenzentrierten Sicherheitsansatzes für die moderne vernetzte Welt. Das Unternehmen schützt digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte durch intuitive, menschenzentrierte und reibungslose Sicherheit. Führende Marken wählen Verimatix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie geschäftskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen vertrauenswürdige Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen können, um überzeugende Inhalte und Erfahrungen für Millionen Endverbraucher rund um den Globus bereitzustellen. Verimatrix unterstützt seine Partner dabei, schneller auf den Markt zu kommen, problemlos zu skalieren, wertvolle Einkommensquellen zu schützen und neue Märkte zu erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210614005858/de/

Contacts:

Verimatrix, Investorenkontakt:

Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer

Tel.: +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Verimatrix, Medienkontakt:

Matthew Zintel

Tel.: +1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com