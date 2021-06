Der Modehändler ABOUT YOU will am Mittwoch den Sprung auf das Frankfurter Börsenparkett wagen. Nun hat er den Preis für seine Aktien festgelegt - und zwar auf 23 Euro je Stück.Die Preisspanne hatte bei 21 bis 26 Euro gelegen. Insgesamt wurden gut 36 Mio. Papiere einschließlich Mehrzuteilung angeboten. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei knapp 4 Mrd. Euro. Der Streubesitz beträgt voraussichtlich 21 %. Dem Unternehmen selbst fließen brutto 657 Mio. zu, den Rest streichen die Alteigentümer ein. Zu diesen gehört auch der Hamburger Versandhandelsriese Otto. Früheren Angaben zufolge will das Unternehmen mit dem eingenommenen Geld weiter expandieren. Der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden.



