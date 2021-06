Aktien: Novavax wird harter Konkurrent von Biontech und Moderna

Anzeige / Werbung Corona-Impfstoffe sind trotz schneller Entwicklung nicht ausreichend schnell zu produzieren, daher hat Nachzügler Novavax gute Chancen, Marktanteile zu gewinnen. Saubere Impfstoffe gegen Corona im großen Stil zu entwickeln und zu produzieren, ist nicht banal. Allein von dem in Deutschland am häufigsten genutzten Vakzin von Biontech/Pfizer wurden nach aktuellen Unternehmensangaben bereits mehr als 700 Millionen Impfdosen produziert und weltweit ausgeliefert - bis Jahresende sollen es bis zu drei Milliarden sein. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Warum es bei der Produktion nicht noch schneller geht, hat mehrere Gründe: Es fehlt an Grund- sowie Ersatzstoffen und Personal. Besonders begehrt seien Lipide, also Fette, die für die mRNA-Impfstoffe wie von Biontech aber auch Moderna gebraucht werden. Die Nachfrage sei so gestiegen, dass beispielsweise ein großer Hersteller von Lipiden für Impfstoffe Anfang 2020 mit einer Nachfrage für einige Kilo gerechnet habe, jetzt aber einige Tonnen davon verkaufen könnte. Ähnlich sieht es mit Ersatzteilen aus: Für die Produktion fehlten sterile Plastikhüllen und spezielle Chemikalien und vor allem qualifiziertes Personal. Bei der Herstellung von Vektorimpfstoffen wie dem von Astrazeneca und Johnson & Johnson müssen Bioreaktoren benutzt werden. Der Aufbau einer neuen Produktionsanlage mit Bioreaktoren kann Experten zufolge ein bis zwei Jahre benötigen. Deshalb lasse sich die Produktion nicht beliebig hochfahren. Das bietet aber auch Impfstoff-Nachzüglern wie Novavax Chancen. Die Aktien von Novavax gaben um 0,9 Prozent nach, nachdem bekannt wurde, dass die Daten der Phase-3-Studie zeigten, dass der Impfstoff gegenCovid-19 insgesamt eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent hat und eine von 100 Prozent bei der Verhinderung schwerer Fälle. Novavax-Aktie mit Durchbruch Die Aktie von Novavax befindet sich seit Februar in einem kurzfristigen Abwärtstrend, doch die Abwärtstrendlinie daraus wurde gestern durchbrochen, wenn auch nicht nachhaltig. Gestützt wird der seit Mai bestehende Aufschwung durch einen steigenden MACD (Momentum), was für eine positive Dynamik spricht. Der nächste Widerstand liegt bei rund 260 Dollar. Enthaltene Werte: GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

