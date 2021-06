Der amerikanische Schokoladenhersteller The Hershey Company (ISIN: US4278661081, NYSE: HSY) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende (366. Quartalsdividende in Folge) von 0,804 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record date war der 21. Mai 2021. Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Hershey 3,216 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 174,62 US-Dollar (Stand: 14. Juni 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,84 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...