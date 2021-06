Elon Musk hat in den vergangenen Wochen die Bitcoin-Freunde ordentlich auf Trab gehalten. Immer wieder hat er sich öffentlich gegen ein Investment in die Kryptowährung gestellt, und das obwohl er selbst einst großer Fan war. Noch im Februar 2021 hatte er einen großen Bitcoin-Zukauf angekündigt und die Fan-Gemeinde für großen Jubel gesorgt. Plötzlich ist alles anders. Der einstige Bitcoin-Jünger sieht schwarz. Was nun? Starke Nerven sind gefragt. In der aktuellen Ausgabe von Money Train spricht Martin Weiß mit Alfred Maydorn, verantwortlicher Redakteur des maydornreport, unter anderem über die Zukunft der Krypto-Leitwährung sowie eine mögliche Sommer-Rallye an den Börsen. MoneyTrain # ElonMusk Bitcoin