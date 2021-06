Zum einen wird Implenia das Laborprovisorium Campus Irchel in Zürich und zum andern sechs Wohnhäuser mit 267 Wohnungen in Mannheim bauen. Das Gesamtvolumen der Aufträge beläuft sich auf 78 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte.Das neue universitäre Provisorium mit Nutzungsdauer von 15 Jahren ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...