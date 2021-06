"Wer seiner Risikobereitschaft entsprechend sein Vermögen auf Aktien und/oder Aktien- und Mischfonds, Gold und andere Edelmetalle sowie Immobilien aufteilt, der braucht sich vor der Inflation nicht zu fürchten. Er dürfte am Ende sogar davon profitieren." Darum geht es in dem neuen Buch von Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Risse - auf wallstreet:online tv hat er mit Martin Kerscher über das Thema Inflation gesprochen. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag