Hamburg (ots) - Im Hamburger Karolinenviertel entwickelt und baut OTTO WULFF ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Der Neubau soll sich harmonisch in den Kiez einfügen. Im August ist der Baustart geplant.An der belebten Feldstraße schafft das Familienunternehmen OTTO WULFF neuen Wohnraum für Hamburgerinnen und Hamburger. Direkt gegenüber des Heiligengeistfelds entsteht in den kommenden Jahren ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit 23 Wohneinheiten. Im Erdgeschoss sind zudem 3 Gewerbeeinheiten für Cafés, Ateliers oder Fachgeschäfte geplant."Besonderen Wert legen wir bei der Planung darauf, dass sich das neue Wohnhaus harmonisch in das Karoviertel und das Straßenbild der Feldstraße einfügt. Es wird sich an der Höhe und der Dachgestaltung der Nachbargebäude orientieren", sagt Andreas Seithe, Geschäftsführer von OTTO WULFF.In der Baulücke befindet sich aktuell ein eingeschossiger Flachbau aus den 1940-Jahren. "Mit dem Irish Pub "Shamrock", das an dieser Stelle seit vielen Jahren ansässig ist, sind wir seit Monaten in intensivem Austausch. Eine Rückkehr in das neue Wohn- und Geschäftshaus, die wir uns sehr gewünscht hätten, stellte sich für das "Shamrock" aufgrund behördlicher Lärmschutz-Auflagen leider als nicht praktikabel heraus. Trotzdem ist es uns ein Herzensanliegen, dem Kult-Pub bei der Suche nach einer neuen Location zu helfen", so Seithe weiter.Der Baustart ist für August 2021 geplant. Im Jahr 2023 soll das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Feldstraße 40 fertiggestellt sein. Aktuelle Informationen für Anwohner/innen und Interessierte: www.neubau-feldstraße.de (https://www.neubau-feldstrasse.de/)Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern.Pressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/4941749