Nach dem Jahrestief im März mit einem Kurs von 8,27 Euro gab es eine Aufwärtsbewegung, die mit Kursen um 10,70 Euro ihren Höchststand hatte. Einen Tag nach der Hauptversammlung am 19. Mai wurde E.ON ISIN: DE000ENAG999 ex Dividende gehandelt und die fiel beim Energieversorger üppig aus. Danach sieht man im Chartbild eine Seitwärtsbewegung im Bereich um 9,86 Euro - 10,21 Euro, die sicher in den nächsten Tagen beendet sein wird. Mit E.ON konnten wir ...

