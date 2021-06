Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent. Die Vorgaben der Märkte in Asien und den USA fielen allerdings uneinheitlich aus.Datenseitig stehen im Vorfeld der morgigen FOMC-Entscheidung in den USA heute zahlreiche Veröffentlichungen an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...