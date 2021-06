Richard Bernstein von Bernstein Advisors schlägt bei Bitcoin Alarm. "Das ist mir alles zu wild", so der Experte im Interview mit CNBC am Montag. "Bitcoin befindet sich in einem Bärenmarkt, aber jeder liebt Bitcoin. Öl hingegen ist in einem Bullenmarkt, aber es interessiert kaum jemanden." Bitcoin sei eindeutig überbewertet.Für Bernstein, der seit Jahrzehnten an der Wall Street aktiv ist, ist Öl der am "meisten ignorierte Bulenmarkt"."Wir haben diesen Top-Bullenmarkt bei den Rohstoffen", so der Profi. ...

