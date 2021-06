DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Dienstag im Verlauf fester. Der Juni-Kontrakt steigt um 32 auf 15.753 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.761 und das -tief bei 15.718 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.020 Kontrakte. Der Aufwärtstrend ist nach Aussage technisch orientierter Händler weiter intakt, so lange die Marke von 15.500 Punkten nicht unterschritten werde. Mit dem großen Verfall am Freitag startet nun langsam das Überrollen in den September-Kontrakt, mit dem die Umsätze langsam anziehen.

