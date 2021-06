Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag die letzte Hunderter-Hürde vor den 12'000 Punkten fallen. Laut Indikation wird der Leitindex SMI mit einem Plus in den Handel starten und dabei auch die Marke von 11'900 Punkten knacken. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. An der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...