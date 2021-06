Xiamen, China (ots/PRNewswire) - SPACE, der 1P-Multi-Slew-Solartracker, kann auf eine Länge von 240 m erweitert werden.Antaisolar (https://www.antaisolar.com/), der führende Anbieter der gesamten Industriekette im Bereich PV-Montagesysteme, feierte sein 15-jähriges Bestehen mit der Einführung seines neuesten SPACE-Solartrackers auf der SNEC. Ausgestattet mit "Einzigartigkeit, Intelligenz, Effizienz, Unendlichkeit", kann dieses weltweit längste 1P unabhängige einachsige Nachführsystem auf mehr als 4 Strings extrem erweitert werden, mit einer maximalen Länge von 240 m und einer Kostenreduzierung von bis zu 18 % für Solarmontagesysteme, was es zur besten Wahl für große Solaranlagen in flachem Gelände macht und besser zu Reinigungsrobotern passt.Zu den wichtigsten Funktionen des neuen Trackers gehören:1: Einzigartiger MehrpunktantriebGenehmigt durch das maßgebliche CPP und mehrere Tests sowie Zertifizierungen. Es löst effektiv das Instabilitätsproblem unter extremen Wetterbedingungen.2: Einzigartiger Antrieb durch elektrischen SynchronlaufFrei von der Übertragungsschiene ist die elektrische Synchronisation schnell zu installieren, bequem für die Wartung und verbrauchsarm, was die Arbeitskosten effektiv reduziert.3: Einzigartiger bürstenloser GleichstrommotorDas erste BLDC-System der Branche mit einer wartungsfreien Lebensdauer von mehr als 30 Jahren.4: KI-Tracking-ModusMassive Datenanalyse von Wetter-, Gelände- und Streulichtbedingungen zusammen mit der Deep-Machine-Learning-Methode zur Generierung des optimierten Nachführpfads, wodurch die Stromerzeugung im Vergleich zur herkömmlichen Nachführung um 10 % gesteigert wird.5: ANTAI SPACE CLOUD Überwachungs-O&M-SystemDas Cloud-Überwachungssystem kann einen globalen Überwachungsdienst sowohl für den Betrieb als auch für den Schutz des Systems bereitstellen.6: Intelligente InbetriebnahmeMit der einzigartigen ANTAI-Smart-Inbetriebnahme konnte das System über das Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone schnell gefunden und bedient werden."In der Anfangsphase der Forschung und Entwicklung für SPACE hat Antaisolar auf den Anwendungstrend des Mainstream-Großmoduls geachtet. Alle Produkte von Antaisolar Solar Tracker haben den CPP-Windtestbericht abgeschlossen. SPACE ist nur einer von ihnen", sagt Amy Kou, stellvertretende Geschäftsführerin von Antaisolar.Informationen zu Antaisolar (https://www.antaisolar.com/):Antaisolar (https://www.antaisolar.com/) wurde 2006 gegründet und verfügt mit über 800 Mitarbeitern, darunter ein Forschungs- und Entwicklungsteam mit 80 Spezialisten, über eine große Expertise im Bereich Solar-Montage- und Nachführsysteme. Mit über 20 Niederlassungen und Büros weltweit hat Antaisolar (https://www.antaisolar.com/) den weltweiten Service kontinuierlich optimiert.Bis jetzt hat das Unternehmen kumulativ 15 GW an Solaranlagen geliefert und war sieben Jahre in Folge die Nr. 1 im Exportvolumen nach Japan und die Nr. 1 im australischen und vietnamesischen Vertriebsmarkt.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1530401/video_1.mp4Pressekontakt:Cameron Zhao+86-18559777075cameron.zhao@antaisolar.comOriginal-Content von: Antaisolar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156142/4941814