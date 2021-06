Unterföhring (ots) - Drama, Drama, Baby - exklusiv aus Beverly Hills! sixx sichert sich die Free-TV-Rechte der US-Kultserie "The Real Housewives of Beverly Hills" und zeigt die achte Staffel der Luxusladys exklusiv im deutschen Fernsehen ab 9. Juli 2021.sixx ist und bleibt 2021 der Frauensender Nummer eins. 2021 erreicht sixx jede zweite Frau in Deutschland - und das nicht nur im TV. Online setzt die Senderin auf Wachstum und baut das digitale Angebot weiter aus. Zukünftig können die User:innen auf sixx.de noch mehr exklusiven Content finden - zum Nachbacken, Nachlesen, Nachshoppen.sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Wir verpassen unserem Programm einen Hauch mehr Glitz and Glam. Aber auch im zweiten Halbjahr 2021 gilt: Stärken stärken. Wir bauen unsere erfolgreichsten Marken weiter aus - mehr Hundeerziehung, mehr Backmomente, mehr 'Shop the Look'-Vorschläge und mehr Home & Living."Wohnst du noch oder stylst du schon? Mit 611 weiteren Programmstunden rund um das Thema Home Makeover & Interior Design erweitert sixx seine erfolgreiche Programmfarbe. Über 20,9 Millionen Zuschauer:innen (net. kum. Z ab 3 J.) hat sixx in den vergangenen zwölf Monaten bereits mit Formaten wie "Fixer Upper", "Die Super-Makler" und der neu gelaunchten sixx-Eigenproduktion "Organize 'n Style" erreicht. Mit Bestwerten von bis zu 6,4 % Marktanteil (F. 14-29 J.) ist die Sendung mit Aufräum-Expertin Isabella Franke einer der erfolgreichsten Neustarts. Die Fortsetzung von "Organize 'n Style" ist bereits in Planung. Bis dahin können Zuschauer:innen die Wartezeit überbrücken und auf sixx.de weiter die Produkte aus "Organize 'n Style" nachshoppen und ihr eigenes Home-Chaos in stylisches Wohnen verwandeln. Mit einer überdurchschnittlichen Conversion-Rate von der sixx.de zum gekauften Produkt trifft sixx hier den Nerv der Zeit und erweitert wöchentlich sein Online-Shopping-Angebot.Kau(f) dich glücklich! Passend zum zehnjährigen Jubiläum (ab 26. Juni 2021) bekommt auch die Online-Welt des Back-Formats "Sweet & Easy" Zuwachs: Food-Bloggerin Mara (@MarasWunderland) liefert zukünftig webexklusive gesunde, vegane Rezepte und Tutorials. Darüber hinaus können Back-Fans zukünftig ihre liebsten Küchen-Accessoires einfach über den sixx-Shop ordern.Auf den Hund gekommen! Während der Pandemie wurden 20 Prozent mehr Hunde zu neuen Familienmitgliedern. Mittlerweile gibt es sogar mehr Hunde in deutschen Haushalten als Kinder unter 14 Jahren - und ähnlich wie bei Kindern ist gute Erziehung kein Selbstläufer. Mit hilfreichen Tipps und Tricks startet sixx-Hundetrainer André Vogt nicht nur in die sechste Staffel "Der Welpentrainer" (ab 5. September 2021), sondern steht zukünftig in seinem neuen Spin-off "Trouble Teenies auf 4 Pfoten" (7. November 2021) vor allem schwer erziehbaren Hunden und deren Besitzer:innen mit Rat und Tat zur Seite.Aktuelle Informationen zu sixx, einen übersichtlichen Programmkalender und Bilder zum Download erhalten Sie in der Presse-Lounge unter http://presse.sixx.de.Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 14.06.2021 für den Zeitraum 01.06.2020-14.06.2021; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.Pressekontakt:Tabea WernerCommunications & PRSprecherin sixxphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.onesixxEin Unternehmen derSeven.One Entertainmnet Group GmbHOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/4941844