Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -- "ALDI Gaming" will neue Streaming-Talente entdecken und entwickeln- Newcomer erhalten Streaming-Ausrüstung, Profi-Unterstützung und Reichweite- Drei Sieger dürfen auf die große Twitch-Bühne- Bewerbung für die "Heldenschmiede" vom 15. bis 27. Juni möglichEssen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Vor tausenden Zuschauern live zocken: Dieser große Traum kann für Hobby-Streamer mit der "Heldenschmiede" von ALDI Nord und ALDI SÜD jetzt wahr werden. Unter dem Dach ihrer gemeinsamen Marke "ALDI Gaming" starten die beiden Discounter einen Förderwettbewerb, der aufstrebende Streaming-Talente ausstattet, schult und vernetzt. Bewerben können sich Interessierte auf https://aldi.gg/heldenschmiede.Auf die drei Gewinner der "Heldenschmiede" wartet ein besonderer Preis: garantierte Sendezeit auf der Startseite der größten Live-Streaming-Plattform der Welt - Twitch. Hier können die neuen "Heroes" ihren Stream vor tausenden Zuschauern reichweitenstark präsentieren. Zusätzlich werden die Gewinner mit einer umfangreichen Streaming-Ausrüstung von Medion und Logitech ausgestattet und erhalten die Möglichkeit, Kooperationspartner von "ALDI Gaming" zu werden.Mit der "Heldenschmiede" zum Profi-Streamer"Unsere 'Heldenschmiede' ist der Möglichmacher für alle Streamer, denen aktuell die Bühne fehlt, um ihre Talente vor einem großen Publikum zur Schau zu stellen", sagt Lukas Kaiser, kommissarischer Managing Director Marketing andCommunications bei ALDI Nord. "Wir wollen den besten Nachwuchs-Streamern genau diese Chance geben, ein eigenes Profil zu entwickeln, eine große Community aufzubauen und ihre Karriere auf Twitch zu pushen.""Mit dem Förderprogramm kommen wir unserem Versprechen nach, das wir mit 'ALDI Gaming' geben: Wir unterstützen die deutsche Gaming-Community und engagieren uns als Rundum-Supporter", sagt Lars Klein, Managing Director Customer Interaction bei ALDI SÜD. "Hierfür binden wir starke Partner ein, um talentierte Streamer nicht nur mit Hardware zu unterstützen, sondern durch Vernetzung innerhalb der Szene und individuelle Coachings nachhaltig weiterzuentwickeln."So funktioniert die "Heldenschmiede"Aus allen eingehenden Bewerbungen wählt eine Fachjury den Großteil der Teilnehmer für die "Heldenschmiede" aus. Ergänzt wird dieser Talentpool von Streamern, die auf direktem Weg von der Jury sowie den "ALDI Gaming" Streaming-Partnern Frederik "NoWay" Hinteregger, Stefan Kierspel und Erné Embeli alias "FeelFIFA" sowie Georg "Gustaf Gabel" Göttmann nominiert werden. Insgesamt gibt es 100 Startplätze.Die "Heldenschmiede" ist ein Wettbewerb über drei Runden: Im ersten Level müssen die Teilnehmer über Challenges und die Aktivierung der eigenen Community möglichst viele Punkte sammeln. Nur die Punktbesten schaffen es ins nächste Level. Hier müssen die Nachwuchs-Streamer insbesondere ihre Kreativität und Entertainer-Qualitäten unter Beweis stellen. Passende Aufgaben dafür bekommen sie von einer Jury gestellt, die schließlich auch die zehn Finalisten kürt. Im Finale müssen diese dann ein eigenes Streaming-Format konzipieren und anschließend der Community präsentieren. Diese entscheidet per Votum, welche drei Streamer siegreich aus der "Heldenschmiede" hervorgehen und auf die große Twitch-Bühne dürfen.Gaming Ausstattung und Zubehör im Wert von 60.000 EuroMit jedem Level steigt auch das Ausmaß des "ALDI Gaming" Supports. Zu Beginn erhalten die 100 Teilnehmer Einkaufsgutscheine, Gamer-Equipment zur Verlosung an die eigene Community, Subs und Bits auf Twitch sowie Zugang zu exklusiven Workshops rund um das Thema Streaming. Ab Level 2 gibt es für die Teilnehmer professionelles Streaming-Equipment. Insgesamt wird im Rahmen des Förderwettbewerbes Hardware im Wert von 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dazu erhalten die Talente ein unterstützendes Coaching und werden mit renommierten Gaming-Profis vernetzt, mit deren Hilfe sie ihre Streams weiterentwickeln können.Gaming-Fans können die "Heldenschmiede" auf dem Twitch-Kanal von "ALDI Gaming" mitverfolgen. Dort werden auch Interviews mit den prominenten Streamern sowie Info-Formate mit Tipps und Tricks zum Thema Streaming zu sehen sein.Bewerbungskriterien und TeilnahmebedingungenFür die "Heldenschmiede" von "ALDI Gaming" werden ausschließlich aufstrebende Twitch-Talente, keine Profi-Streamer gesucht. Folgende Voraussetzungen müssen Bewerber erfüllen:- Ein Twitch-Account muss vorhanden sein- Mindestalter: 18 Jahre- Wohnhaft in Deutschland- Zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 250 Twitch-FollowerDas Bewerbungsformular ist über https://aldi.gg/heldenschmiede zugänglich. Dort finden sich auch die vollständigen Teilnahmebedingungen sowie Informationen zum Förderwettbewerb.Die "Heldenschmiede" ist Teil des breiten Engagements im Gaming von ALDI Nord und ALDI SÜD, das beide Lebensmittelhändler im Januar bekanntgegeben (https://www.aldi-nord.de/unternehmen/presse/aldi-nord-und-aldi-sued-engagieren-sich-mit-eigener-marke-in-der-gaming-szene.html) haben. Es umfasst Aktionen, Content, Services und Produkte für Gamer, Partnerschaften mit bekannten Persönlichkeiten aus der Szene sowie Sponsorings im professionellen E-Sport.Unterstützt wird ALDI bei der Umsetzung der "Heldenschmiede" von den Agenturen strafejump, deepblue networks und PHD Media.Den Online-Spot zur "Heldenschmiede" finden Sie auf den YouTube-Kanälen von ALDI Nord (https://youtu.be/MeKlbGqXQqA) und ALDI SÜD (https://youtu.be/uQRxL81bR74).Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Michael Strothoff, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/4941858