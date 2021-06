Strabag hat einen 99 Mio. Euro-Auftrag in Polen gewonnen. Die Generaldirektion für Nationalstraßen und Autobahnen, GDDKiA, hat den Bau der 13,6 km langen Umfahrungsstraße S12 der Stadt Chelm östlich von Lublin und unweit der Grenze zur Ukraine an die Strabag vergeben. Die Bauarbeiten werden 36 Monate dauern. "Gemessen an der Leistung ist Polen unser drittstärkstes Land nach den Kernmärkten Deutschland und Österreich und ich freue mich, dass sich dieser erfolgreiche Weg dank neuer Aufträge wie diesem auch 2021 fortsetzt", erklärt Strabag-CEO Thomas Birtel.

