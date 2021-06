DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Konferenz

HPS Home Power Solutions präsentiert die neuesten Entwicklungen zum wasserstoffbasierten Heimspeichersystem picea



15.06.2021

Pressemitteilung HPS Home Power Solutions präsentiert die neuesten Entwicklungen zum wasserstoffbasierten Heimspeichersystem picea Greentech Festival, 16.-18. Juni, Berlin

Responsible Innovation Day, 23. Juni, Online-Konferenz

Webinar PV-Magazine, 24. Juni Berlin, 15. Juni 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO 2 -freien Stromversorgung, gibt die Teilnahme an mehreren Informationsveranstaltungen bekannt. "Seit Anfang des Jahres hat sich bei uns einiges getan", sagt Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Zusammen mit der in Bayern ansässigen Zollner Elektronik AG haben wir unser Heimspeichersystem picea in die Serienfertigung gebracht. Rund 80 Anlagen sind seitdem verkauft worden, die Hälfte davon ist bereits bei unseren Kunden installiert. Mit EIT InnoEnergy hat HPS einen der bedeutendsten europäischen Climate Tech-Investoren als Gesellschafter gewinnen können. Die in Berlin ansässige Energieinsel kooperiert mit uns beim Vertrieb von picea und der schwäbische Bauträger und -planer Wohnwerke bei der Ausstattung von Eigenheimen mit dem picea-System. Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie die EU-Wasserstoffstrategie schaffen dabei einen wichtigen Rahmen für die unabhängige und CO 2 -freie Energieversorgung auch im Eigenheimbereich. Ich freue mich daher, in den kommenden zehn Tagen zum Teil sogar wieder persönlich unseren Interesssenten, Kunden und Geschäftspartnern in verschiedenen Veranstaltungen über die neuesten Entwicklungen bei HPS berichten und ihnen Rede und Antwort stehen zu dürfen." Greentech Festival Datum: 16.-18. Juni 2021

Ort: Kraftwerk Berlin (Köpernicker Straße 59-73)

HPS-Stand: D01 (auf der Zwischenebene im Kraftwerk Berlin)

Exhibition Live-Stream Interview mit Zeyad Abul-Ella: 18. Juni, 13:30-13:40 Uhr Bei dem von Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg mit ins Leben gerufene Greentech Festival dreht sich drei Tage lang alles um die neusten Technologien für einen nachhaltigen Lebensstil. Hier treffen sich Menschen, Organisationen und Unternehmen aus aller Welt im Kraftwerk Berlin sowie in der Herresbäckerei, um zusammen unter dem Motto celebratechange Wege aus der Klimakrise zu diskutieren und voranzutreiben. Das Festival bietet einen Raum für den gegenseitigen Austausch und Inspiration und bildet unter dem gleichen Namen eine globale Plattform. Das Greentech Festival will nicht nur möglichst viele Menschen für grüne Technologien und Ideen für ein nachhaltiges Leben begeistern, sondern sie gleichzeitig animieren, selbst zu handeln. Weitere Informationen über Ausstellung und Konferenz finden Sie hier: https://greentechfestival.com/ Responsible Innovation Day Datum: 23. Juni 2021

Ort: Online-Konferenz

Kurz-Pitch zum Thema "Solar-Wasserstoff für ganzjährig CO 2 -freie Stromversorgung im Eigenheim" von Zeyad Abul-Ella, innerhalb des Zeitraums von 10:40-11:10 Uhr Der in Kooperation mit der Universität Hohenheim initiierte Responsible Innovation Day zielt darauf ab, neues Wissen in spannenden Keynotes zu erhalten, Best-Practice zu erleben, und zusammen mit namenhaften Innovatorinnen und Innovatoren insbesondere aus den Bereichen Ernährung, Energie, Finanzen, Lifestyle, Medizintechnik und Mobilität über das Thema Responsible Innovation zu sprechen. Nach dem Prinzip des Community Learning gibt dieser Tag die Gelegenheit "Nachhaltige/ Responsible Innovation" zu stärken, sinnstiftende Netzwerke aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln und mit anderen zu teilen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre Innovation kurz vorzustellen und mit anderen als Sparringspartner zu diskutieren. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.tripl3leader.de/de/termin-details/responsible-innovation-day.html



PV Magazine-Webinar: "Energie-Pioniere gesucht! Grüner Wasserstoff im Eigenheim" Datum: 24. Juni 2021, 15:00-16:00 Uhr

Ort: Webinar

Registrierung: https://register.gotowebinar.com/register/5067729772293685520'source=pvd Bereits im letzten Jahr stand Zeyad Abul-Ella für das PV Magazine als Initiativpartner der Online-Veranstaltung zur Verfügung. Im aktuellen Webinar zeigt er detailliert, wie die Zusammenarbeit des Heimspeichersystems picea mit einer Wärmepumpe funktioniert. Dort kann nicht nur Strom, sondern auch Abwärme genutzt werden. Es wird am praktischen Beispiel erklärt, welcher Autarkiegrad möglich ist und wie sich die Versorgungssicherheit bei nachlassender Netzstabilität verbessert. Außerdem räumt der HPS-Gründer mit den Gerüchten und Mythen über die Lagerung und Verwendung von Wasserstoff auf und wird die Sicherheit von picea erläutern. Weitere Informationen über das Webinar erhalten Sie hier: http://www.pv-magazine.de/webinare/energiepioniere-gesucht-gruener-wasserstoff-im-eigenheim/ Über picea picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO2-freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. 3 Tonnen CO 2 und bindet so eine CO 2 -Menge wie 130 Fichten. HPS begann 2019 mit der Auslieferung der ersten picea-Anlagen. 2020 begann die Auftragsfertigung, sodass ab 2021 größere Stückzahlen produziert und ausgeliefert werden können. picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award 2021. Über HPS Home Power Solutions GmbH HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH

Melanie Glitz (Marketing Managerin)

Tel.: +49 30 235914 701

Email: marketing@homepowersolutions.de



Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

