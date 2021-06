Kevelaer (ots) - Das Familienunternehmen vom Niederrhein spendet an das vom Brand betroffene Tierheim Wannigsmühle in Bad Kissingen 50 Cent von jedem im Onlineshop verkauften Kilogramm Futter. Die Aktion geht noch bis einschließlich 18. Juni 2021.In dem Tierheim Wannigsmühle in Unterfranken war am Abend des 09. Juni 2021 aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, in dem mehr als 60 Tiere ihr Leben verloren haben. Ein Teil des Gebäudes fiel den Flammen dabei zum Opfer und der Dachstuhl stürzte im Zuge der Löscharbeiten vollständig ein, sodass die Betreiber nun vor der Herausforderung des Wiederaufbaus stehen. "Unsere Vierbeiner sind unsere besten Freunde und in Zeiten der Not immer für uns da. Jetzt ist es an der Zeit, für sie da zu sein. Die Nachricht über den Brand im Tierheim Wannigsmühle hat uns alle sehr erschüttert und schnell war klar: Wir müssen helfen!", so Geschäftsführer Felix Vos.MERA hat umgehend eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Ab sofort und bis zum 18. Juni 2021 leistet MERA für jedes Kilo Futter, das im Online-Shop (https://shop.mera-petfood.com/) gekauft wird, eine Spende in Höhe von 0,50 EUR an das Tierheim Wannigsmühle in Bad Kissingen. MERA engagiert sich seit vielen Jahren aktiv im Tierschutz und spendet regelmäßig große Mengen Hunde- und Katzenfutter an wohltätige Organisationen und Tierheime. Die große Not, in der sich das Tierheim Wanningsmühle nun befindet, verlangt jedoch nicht nur Futterspenden, sondern vor allem auch monetäre Unterstützung: mit dem Geldbetrag kann der schnelle und unkomplizierte Wiederaufbau des Tierheims sicher gestellt werden.Über MERA - The Petfood FamilyDie MERA Tiernahrung GmbH ist ein Familienunternehmen aus Kevelaer am Niederrhein. Seit der Unternehmensgründung 1949 durch Karl Vos ist die Firma in Familienbesitz und wird heute in der 3. Generation von Felix Vos und jetzt seit April zusammen mit Martin Spengler geleitet. Unsere Leidenschaft gilt dem Wohlbefinden der Hunde und Katzen. Darum arbeiten wir bei MERA jeden Tag mit viel Herzblut an hochwertigen Ernährungskonzepten, die ganz auf die Bedürfnisse unserer treuen Vierbeiner abgestimmt sind. Die Auswahl wertvoller Zutaten, höchste Qualitätskontrollen sowie die sorgfältige Herstellung der Produkte in Deutschland, die nach Lebensmittelstandards in den Bereichen IFS und BRC zertifiziert sind, gehören bei MERA zur Tradition. Zusätzlich hat sich das Familienunternehmen 2019 durch den TÜV Rheinland nach ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifizieren lassen und wirtschaftet seit 2020 am Produktionsstandort in Kevelaer vollkommen klimaneutral. MERA produziert mehr als 70.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter pro Jahr und exportiert in über 40 Länder in Europa, Asien und Nordamerika und gehört damit zu den erfolgreichsten Premiumherstellern im Bereich der Hunde- und Katzennahrung.Pressekontakt:Counterpart Group GmbHJanina Bäßgen / Paula DöringKamekestraße 21, 50672 KölnTelefon: 0221 | 951441 -905 / -38Fax: 0221 | 951441 50E-Mail: janina.baessgen@counterpart.de / paula.doering@counterpart.deOriginal-Content von: MERA Tiernahrung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61965/4941892