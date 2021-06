Oldenburg (ots) - Gut hingehört: Die Folio®-Familie freut sich über den Start von "Eine runde Sache" - dem Podcast, der werdende und frischgebackene Eltern mit viel Expertenwissen durch die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit begleitet. Der Podcast erscheint alle drei Wochen und ist über folio-familie.de, Spotify sowie Apple Podcast verfügbar.Erste Folge zum Thema Stillen - Interview mit HebammeWarum ist Muttermilch die natürlichste Ernährungsform für das Baby? Wie entspannt man sich beim Stillen am besten? Welche Tipps und Tricks gibt es zu Beginn der Stillzeit? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die erfahrene Hebamme Kathrin Tolle-Radigk im Podcast Folge 01 von "Eine runde Sache".Geballtes Expertenwissen im knackigen FormatIn den rund 20-minütigen Folgen erhalten Frauen und Männer mit Kinderwunsch sowie Eltern detaillierte Informationen zu Themen wie Schwangerwerden, Wohlbefinden in der Schwangerschaft, aber auch gesunde Ernährung während der Stillzeit. Hierzu stehen eine Vielzahl an Expert:innen bereit. Geballtes Expertenwissen gibt es so quasi "to go" - ideal für Eltern in Alltagssituationen zwischen Wickeln und Bäuerchen machen.Folio®-Familie: Qualität und Preis stimmen!Das Ziel von SteriPharm war es schon immer, ausgewählte Mikronährstoffe gezielt einzusetzen und Produkte zu entwickeln, die für jedermann bezahlbar sind. Genau diesem Leitsatz ist SteriPharm bis heute treu geblieben und bietet bei Kinderwunsch sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit die notwendigen Mikronährstoffe zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an.Jetzt reinhören: www.folio-familie.de/service/podcast/Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/4941911