DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger gehen vor Sitzung der Fed ins Risiko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit einer freundlichen Tendenz in den Handel gestartet. So notiert der DAX im frühen Handel 0,7 Prozent höher bei 15.784 Zählern und damit in Nähe des Allzeithochs vom Vortag bei 15.803. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,6 Prozent. Stützend wirken die Vorgaben von der Wall Street, dort notierten S&P-500 wie auch Nasdaq-100 auf Rekordhoch. Hier war zu beobachten, dass institutionelle Investoren bereits im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank wieder risikofreudiger wurden und in die Wachstumswerte wechselten. In Folge gehörten dort die Halbleiter- und Technologietitel zu den großen Gewinnern.

Im Blick steht die Sitzung der US-Notenbank mit der Zinsentscheidung am Mittwoch. Sollte die Tapering-Diskussion zunehmen, könnte das zwar einerseits die Stimmung an der Wall Street belasten, andererseits aber den Dollar weiter nach oben treiben. Letzteres wäre dann wiederum günstig für den europäischen Aktienmarkt. Nach Einschätzung der Commerzbank wird die Fed wohl einen kleinen Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus ihrem Anleihenkaufprogramm machen.

Airbus im Blick

Nachrichten gibt es von Airbus wie auch von der Lufthansa. Positiv an den Börsen kommt ein Artikel in der Financial Times an, laut dem die USA sowie die EU kurz vor einer Einigung im jahrelangen Handelsstreit wegen staatlicher Hilfen für Boeing und Airbus stehen. Die Nachricht dürfte nicht nur mit Erleichterung im Luftfahrtsektor wahrgenommen werden, sondern auch an den Gesamtmärkten. Mit einer Einigung sollte nämlich auch die Gefahr von wechselseitigen Strafzöllen auf andere Produkte geringer werden oder ganz verschwinden. Airbus steigen um 1 Prozent.

Auch die Mittelfristziele der Lufthansa finden an der Börse Gefallen, für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben. Die Fluggesellschaft strebt bis 2024 eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 8 Prozent an. Um das Margenziel zu erreichen, will die Airline die Kosten bis dahin um etwa 3,5 Milliarden Euro senken. Auch das dürften Anleger gern hören, auch wenn es keine große Überraschung sei, heißt es im Handel. Dass die Lufthansa derweil verschiedene Banken mit einer möglichen Kapitalerhöhung mandatiert hat, ist aus Marktsicht keine Überraschung. Diese könnte durchaus auch im Interesse der Anleger sein. Denn sollten mit den Mitteln alle Staatshilfen zurückgezahlt werden, könnte der Konzern auch wieder eine Dividende ausschütten.

Für die Aktie von Sulzer geht es um 4 Prozent nach oben. Der schweizerische Industriekonzern hat die Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Für den Auftragseingang wird neu eine Zunahme von 4 bis 6 Prozent erwartet und für den Umsatz ein Plus von 8 bis 10 Prozent. Die Anhebung des Ausblicks wie die bessere Transparenz für die Geschäftsbereiche werten die Analysten von Baader positiv.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.157,64 0,60 24,97 17,03 Stoxx-50 3.569,21 0,58 20,51 14,83 DAX 15.784,11 0,70 110,47 15,05 MDAX 34.325,00 0,43 148,38 11,46 TecDAX 3.529,59 0,60 21,19 9,86 SDAX 16.416,23 0,14 22,47 11,18 FTSE 7.180,29 0,47 33,61 10,62 CAC 6.646,95 0,46 30,60 19,73 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,01 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,48 -0,02 -1,20 DEVISEN zuletzt +/- % lzer Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2145 +0,21% 1,2125 1,2127 -0,6% EUR/JPY 133,60 +0,15% 133,54 133,39 +6,0% EUR/CHF 1,0891 -0,12% 1,0901 1,0904 +0,8% EUR/GBP 0,8604 +0,18% 0,8597 0,8591 -3,7% USD/JPY 110,01 -0,06% 110,06 110,00 +6,5% GBP/USD 1,4114 +0,02% 1,4114 1,4116 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,4019 -0,09% 6,4013 6,4081 -1,6% Bitcoin BTC/USD 40.278,51 -0,01% 40.355,37 40.686,00 +38,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,26 70,88 +0,5% 0,38 +46,9% Brent/ICE 73,11 72,86 +0,3% 0,25 +42,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.867,05 1.866,25 +0,0% +0,80 -1,6% Silber (Spot) 27,74 27,88 -0,5% -0,14 +5,1% Platin (Spot) 1.165,93 1.168,50 -0,2% -2,58 +8,9% Kupfer-Future 4,42 4,53 -2,5% -0,11 +25,2% ===

June 15, 2021 03:51 ET (07:51 GMT)

