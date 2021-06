Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) konnte nach einem Zwischentief am 23.04.21 bei 9,70 Euro deutlich zulegen und in der Folge bis auf 12,56 Euro klettern (03.06.21). Hier nun setzte eine Korrektur ein, welche bis heute anhält. Diese kennzeichnet sich durch mittlerweile 8 rote Kerzen in Folge (siehe Chart). Auch am heutigen Handelstag zeigt sich der DAX Konzern bis dato schwach und notiert aktuell bei 11,55 Euro. Eine neuerliche spekulative Longposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...