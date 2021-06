Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte am Montag zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 8,2K Kontrakte, so die jüngsten Daten der CME Group. Auf der anderen Seite baute das Volumen die schwankende Performance aus und stieg um rund 21,2K Kontrakte. Goldpreis bleibt bei 1.850 $ unterstützt Die negative Kursentwicklung ging am ...

