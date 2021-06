Hennes & Mauritz (H&M) ist dank zunehmender Lockerungen auf dem Wege der Besserung. So kletterte im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 46,5 Milliarden Kronen (4,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. Dennoch sind die Anleger unzufrieden. Aber eine Zahl macht Mut.Ohne Währungseffekte betrug das Plus sogar 75 Prozent. Das Problem: Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 sind die Umsätze um 19 Prozent zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...