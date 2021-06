Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag hat der ITRAXX Senior Financials erstmals seit März dieses Jahres die 55er Marke unterboten, so die Analysten der Helaba.Am Montag sei es weiter abwärts gegangen, sodass in der Folge das tiefste Niveau seit dem Dezember 2020 erreicht worden sei. Damit würden Risiken weiter ausgepreist. Inflationssorgen, mögliche Kreditausfälle durch die Corona-Pandemie und der anhaltende Konsolidierungsdruck in der Branche würden scheinbar keine Rolle spielen - ganz nach dem Motto, als wäre alles nur noch eitel Sonnenschein. Auf dem Primärmarkt sei zuletzt von Euphorie hingegen wenig zu spüren gewesen, vor allem wenn diese Einschätzung an der Zahl der jüngst platzierten Neuemissionen festgemacht werde. ...

