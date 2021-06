DJ Linthout führt weiter den Bankenfachverband

BERLIN (Dow Jones)--Die Mitgliederversammlung des Bankenfachverbandes hat den Vorstandsvorsitzenden Frederik Linthout in seinem Amt bestätigt. Das gab der Verband, in dem die Kreditbanken in Deutschland zusammengeschlossen sind, in Berlin bekannt. Linthout, Mitglied der Geschäftsführung der Gefa Bank GmbH, steht den Angaben zufolge seit Mai 2019 an der Spitze des Verbandes. Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist Thomas Hanswillemenke, Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG.

Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Achim Kuhn, Leiter des Produktmanagements der Privatbank Deutschland der Deutsche Bank AG. Die Mitglieder des Bankenfachverbandes haben laut dessen Angaben als Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art mehr als 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen.

