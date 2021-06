Die jüngsten Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigten, dass die Händler ihre Open Interest-Positionen am Montag um fast 22K Kontrakte reduzierten und damit den sechsten Tagesrückgang in Folge vollzogen. In der gleichen Linie ging das Volumen um fast 838K Kontrakte zurück. Es war der erste starke Rückgang seit dem 4. Juni. WTI bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...