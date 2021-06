Die Bank of Japan (BoJ) wird wahrscheinlich in dieser Woche über eine Verlängerung der September-Frist für das Pandemie-Hilfsprogramm entscheiden, sagte das ehemalige Zentralbank-Vorstandsmitglied Makoto Sakurai am Dienstag. Weitere Zitate "Die BoJ wird am YCC wahrscheinlich mindestens bis zum Ende der Amtszeit von Gouverneur Kuroda im April 2023 festhalten." ...

